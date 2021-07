100% do rebanho foi imunizado

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Porto Real, comemora o resultado alcançado de 100% no índice de vacinação do rebanho contra a Febre Aftosa. O município está em primeiro lugar juntamente com: Areal, Magé e Mesquita. Segundo o Secretário de Agricultura, Andrinho, o sucesso da campanha em Porto Real se deve ao apoio total do Governo Municipal e da responsabilidade dos pecuaristas, pois, segundo o secretário, assim que a campanha foi lançada com ampla divulgação, todos procuraram a SMDR para ter acesso as doses necessárias para a imunização. “Essa é uma conquista conjunta da Secretaria de Agricultura e dos pecuaristas, pois este foi um recorde histórico na nossa cidade” – Destacou o secretário, agradecendo o apoio recebido e a participação em massa dos pecuaristas.

O prefeito da cidade, Alexandre Serfiotis também comentou sobre o sucesso da vacinação. “Mais uma vez trabalhamos em conjunto, a boa vontade de todos foi fundamental para o sucesso dessa campanha. O Governo sempre vai estar atento às necessidades dos nossos pecuaristas.” – Disse o Prefeito.

Os produtores rurais e os pecuaristas que tiverem qualquer dúvida podem procurar a sede da SMDR, localizada na Rua Júlia Graciani Marassi, no Centro, de segunda à sexta feira entre 8h e 17h. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (24) 3353-4962.