Objetivo é implantar proposta semelhante no município, visando acesso a práticas educacionais de inovação e tecnologia para professores e alunos

A secretária Municipal de Educação de Volta Redonda, professora Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, esteve na última terça-feira, dia 20, no Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP), em São Paulo, capital. Também faziam parte do grupo da SME a assessora Patrícia Rodrigues Vidal e os professores Luís Felipe da Silva Nóbrega e Bruno Leite Moreira, que são do Centro de Mídia da secretaria.

O objetivo da visita técnica foi conhecer o projeto de inovação desenvolvido nesse centro, que permite a adoção de métodos, práticas e tecnologias para atender os desafios da educação pública contemporânea.

Therezinha ressaltou o trabalho inovador desenvolvido no CIEBP e afirmou que pretende criar um centro com proposta semelhante em Volta Redonda. “Assim, vamos proporcionar o acesso a práticas educacionais de inovação e tecnologia aos nossos professores e alunos”, afirmou a secretária.

A equipe da secretaria destacou no CIEBP as salas ambientes, nas quais os professores e alunos realizam atividades voltadas para robótica, programação, computação, cultura digital e cultura make, a partir de uma metodologia baseada na elaboração de projetos que visam ao protagonismo juvenil, à melhoria da aprendizagem, à utilização de recursos sustentáveis e à replicação de conhecimento. Secom/PMVR – Fotos de divulgação