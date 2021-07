Policiais militares apreenderam na quarta-feira, por volta das 17 horas, um jovem, de 22 anos, suspeito de tráfico de drogas, dentro de um ônibus da Viação Barra do Piraí, na RJ 127, próximo a Estrada Palmeira de Serra, em Engenheiro Paulo de Frontin.

Com o suspeito estava uma menor, de 13 anos, que afirmou ser companheira do jovem. Durante fiscalização os agentes encontraram as drogas dentro da bolsa da menor. Foram 26 embalagens contendo erva seca prensada (maconha). Ela afirmou ter adquirido as drogas em Senador Camará, no Rio de Janeiro.

O suspeito foi preso por corrupção de menores e tráfico de drogas. A menor foi acompanhada pelo Conselho Tutelar e foi liberada em seguida.