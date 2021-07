Polícia Civil e Militar prendem suspeito de diversos crimes na região

Uma ação em conjunto com a Polícia Civil e Militar realizada na manhã desta quinta-feira, resultou na prisão de um jovem, de 21 anos, suspeito de dois crimes na região. A prisão ocorreu no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Barra do Piraí, Dr. Rodolfo Atala, uma força tarefa foi realizada para prender autores de homicídios na região. Segundo Atala, maiores detalhes não serão repassados a fim de não atrapalhar as investigações. “A 88ª DP realiza um trabalho no sentido de combater e reprimir a violência em Barra do Piraí”, disse o delegado.