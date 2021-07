Porto Real comemora mais de 13 mil vacinas aplicadas em 180 dias

Porto Real pode comemorar o resultado obtido em seis meses de vacinação. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, o município aplicou exatas 13100 doses da vacina contra a COVID-19. Foram mais de 9770 da 1ª dose e 3330 pessoas já estão completamente imunizadas. As vacinas aplicadas são: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen.

O município conta com 7 polos realizando a imunização: São as Unidades de Saúde da Família (USFs) dos bairros: Bulhões, centro, São José,Jardim das Acácias, Novo Horizonte, Freitas Soares e Jardim Real.

A primeira vacina foi aplicada no dia 20 de janeiro e a enfermeira Márcia Loureiro Sebold, que atua na linha de frente no combate à doença, foi a primeira a receber uma dose do imunizante. “Em janeiro na hora que recebi a vacina, o primeiro pensamento foi de que o número de doentes; de internações e óbitos iriam diminuir e hoje isso já é uma realidade” – Lembrou a enfermeira. A Diretora da Atenção Básica de Saúde, Cleonice Ramos, disse que os resultados alcançados retratam o competente trabalho de todos os envolvidos no processo.

O Prefeito Alexandre Serfiotis destaca o trabalho realizado por toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e parabeniza os munícipes por entenderem a importância da vacina.

“Mesmo tendo um dos calendários mais avançados da região, ainda precisamos seguir as medidas de segurança, usando máscaras, usando álcool em gel e evitando aglomerações.” – finalizou o prefeito.