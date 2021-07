Cadastramento, destinado às pessoas que estão fora da área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF)deve ser feito no site www.resende.rj.gov.br

Prefeitura de Resende abriu o cadastro para a vacinação contra a Covid-19 para a população geral acima de 30 anos de idade no site institucional (www.resende.rj.gov.br). O início do cadastramento nesta quinta-feira, dia 22 de julho, para a nova faixa etária faz parte do planejamento da cobertura vacinal no município, que vem sendo ampliada de acordo com a chegada das novas doses anticovid distribuídas pelo governo federal. O cadastramento é direcionado às pessoas que moram fora da área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF), ou seja, os postos de saúde. O cadastro para este grupo deve ser feito, exclusivamente, no site da Prefeitura.

O formulário para o cadastro de vacinação contra o novo coronavírus está disponível na página inicial do site institucional, basta acessar o link (https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSdfyNP2mSfvkRqJHRpWt4S2 CcCu25L9DQuRaYCq-7RTW7SseA/ viewform) ou clicar no banner da campanha “Cadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19″ do canal oficial. O público desta nova faixa etária deve informar os seguintes dados: nome completo; data de nascimento; idade; nome completo da mãe; CPF (Cadastro de Pessoa Física); número do cartão do SUS (se não possuir, preencher o campo com zero); carteira de identidade/RG (opcional); logradouro (avenida, rua, travessa); bairro; cidade; telefone fixo (se tiver); e número de celular para contato via WhatsApp com DDD. Após preencher o formulário, o munícipe envia os dados e aguarda o contato da Secretaria Municipal de Saúde.

Os bairros que não possuem a cobertura da ESF são: Manejo; Vila Julieta; Alvorada; Morada da Colina; Mirante das Agulhas; Ipiranga; Jardim Brasília I e II; Tangará; Vila Araújo; Centro; Comercial; Jardim Tropical; Jardim Jalisco I e II; Barbosa Lima; Campos Elíseos; Casa da Lua; Alphaville; Limeira; Monte Castelo; Sertãozinho; Boca do Leão; Terra Livre; Bela Vista; e Nova Liberdade. Estas pessoas serão vacinadas pelo sistema drive-thru, após confirmação do cadastro via ligação telefônica e agendamento (data e horário) para comparecimento à Área de Exposições da cidade.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, explicou que a campanha de imunização contra a Covid-19 é expandida conforme o recebimento de novas doses.

— O município de Resende vem se dedicando ao Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19, visando dar agilidade à aplicação das novas doses, que são entregues, gradativamente, pelo Ministério da Saúde. Neste momento, começou o processo de cadastramento para a imunização de uma nova camada da população vacinável. Quem possui idade acima de 30 anos e não tem cobertura dos postos de saúde, pode efetuar o cadastro no site da Prefeitura de Resende e garantir sua chamada para tomar a primeira dose da vacina. Estas pessoas serão imunizadas nos próximos circuitos de drive-thru. A partir da chegada das novas doses de imunizantes, vamos estendendo o calendário de vacinação. É fundamental que estas pessoas ou os responsáveis pelo cadastro fiquem atentos às ligações recebidas no telefone de número informado no site, em função da confirmação do agendamento para a aplicação da vacina. Também é necessário que o cadastro seja efetuado com os dados corretamente. A pandemia ainda não acabou e, por isso, mesmo após a vacinação, todos devem continuar seguindo os protocolos de segurança sanitária, tais como: uso de máscaras de proteção; higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%; e distanciamento social adequado – ressalta, lembrando que, até esta quarta-feira, dia 21, 94.231 doses haviam sido aplicadas nesta campanha, entre primeira, segunda e dose única.