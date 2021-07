Aplicação da primeira dose acontece a partir desta sexta-feira, dia 23, na Ilha São João, de 08h às 16h

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia a vacinação contra Covid-19 para pessoas de 37 e 38 anos nesta sexta-feira, dia 23, em drive-thru na Ilha São João, no horário de 08h às 16h. Assim como nas edições anteriores, o drive terá área para vacinação de pedestres.

As pessoas dessa faixa etária devem apresentar, no ato da vacinação, um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. A ampliação da faixa etária foi possível graças à chegada de novas doses de vacinas a Volta Redonda nesta quinta-feira, dia 22.

Mais detalhes sobre a vacinação será divulgado ainda hoje pela Secom.