Barra Mansa aplica primeira dose em homens de 37 anos neste sábado, 24

Também haverá aplicação da dose complementar em pessoas que estão agendadas

A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, dará continuidade ao plano de imunização contra a Covid-19 neste sábado, 24. Homens de 37 anos serão vacinados no teatro, no Parque da Cidade. Já pessoas com a segunda dose agendada, gestantes, puérperas e lactantes até 24 meses serão imunizados em sistema drive-thru, no mesmo local.

O horário será dividido em dois, sendo de 8h às 12h para os nascidos de janeiro a junho, e de 12h às 16h para os nascidos de julho a dezembro. Para receber a dose, é necessária a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado.

Já nesta sexta-feira, 23, foram imunizadas com a primeira dose mulheres de 37 anos, gestantes, puérperas, lactantes de até 24 meses, além das segundas doses agendadas.