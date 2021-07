Cras do Monte Castelo é revitalizado e ganha equipe completa

Reformas da unidade, que atende a mais de 1.700 famílias, foram entregues na manhã de sexta-feira, dia 23

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, inaugurou na manhã desta sexta-feira, dia 23, a revitalização do Cras Professor Otoni Cândido, no bairro Monte Castelo. A unidade social atende a mais de 1.700 famílias cadastradas e, com a conclusão das obras, está pronta para retomar todos os serviços de atendimento e oferecer oficinas e cursos. O Cras do Monte Castelo é um dos maiores da cidade e agora conta com uma equipe completa: coordenador, assistente social, psicólogo, orientador social, agente administrativo e entrevistador social.

A diretora do Departamento de Proteção Básica Social (DPBS), Rosane Marques, disse que a unidade volta a garantir ações para pessoas de todas as idades. “Vamos evoluir, crescer e descobrir a necessidade desta comunidade. Teremos uma equipe empenhada para dar resultados, pois vamos trazer ações da inclusão produtiva como cursos de garçom, por exemplo, e os serviços de convivência, com violão, teatro e a inclusão digital, que tem uma sala bonita do Telecentro, organizada e com a internet funcionando 100%”, salientou a diretora, orientando a coordenadora Laís Marcelino para que a equipe busque a comunidade para participar das atividades do Cras.

O presidente da associação de moradores, Marcelo Yellow, aproveitou para agradecer ao secretário Munir Francisco pelos benefícios levados ao bairro. “O Monte Castelo estava abandonado e era difícil de conseguir obras para cá nos anos anteriores. A comunidade fica feliz com este recomeço. Já estamos sentindo mudanças em nosso bairro e agradeço muito ao governo do Neto”, disse o presidente.

A coordenadora do grupo da Melhor Idade, Cirlene Gonçalves, disse que com o fechamento do Cras, que ocorreu durante toda a pandemia, os idosos ficaram sem atividades e alguns em depressão. “Ficamos dentro de casa esse tempo todo. Meus amigos daqui me fizeram falta e poder voltar para cá será o melhor remédio para viver bem”, falou ela. Já a dona de casa Juliana Cristina Antônio, de 38 anos, disse que frequenta o Cras com regularidade. “Tenho dois filhos e sempre estamos aqui para receber ajuda e atendimentos. Já fiz curso de Culinária e todos que são oferecidos eu procuro fazer. Ficou lindo o nosso Cras”, comemorou Juliana, ao lado do filho Diego.

Em seu discurso, Munir Francisco comentou sobre como encontrou a rede de assistência social da cidade ao assumir a Smac em janeiro deste ano. “Estamos trabalhando para reconstruir a cidade e a nossa assistência social”, disse ele, completando: “Deixamos um legado em 2016 quando saimos da prefeitura, com uma rede de assistência funcionando perfeitamente bem. Mas em janeiro, infelizmente, não tinha nenhum Cras funcionando. Estamos trabalhando nestes seis meses e já reabrimos 23 unidades. Até o final do ano todos os 35 Cras estarão funcionando plenamente”, disse o secretário.

“Quero destacar que este trabalho só está sendo possível porque temos o apoio do prefeito Neto, da Câmara Municipal, da nossa competente equipe e a confiança da população. Assim vamos tornar a assistência social uma referência no país novamente”, garante Munir, que aproveitou para anunciar que na próxima semana vai reabrir a unidade do Cras do bairro Volta Grande.

*Cerimônia*

Na solenidade estiveram presentes também os vereadores Paulinho AP, Cacau da Padaria, Fábio Buchecha e Wander Temponi, além do filho do homenageado com o nome da unidade, Wagner de Souza Cândido, o coordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira, e o fundador do grupo da terceira idade do Cras, Jorge Correia, o Jorginho.

*Serviços do Cras Monte Castelo*

A unidade está oferecendo oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares. São elas: artesanato, canto, confecção de mandalas e aulas de Inclusão Digital com cursos de Informática no Telecentro. Além de todos os serviços da assistência social como atendimentos do Bolsa Família e o cadastro do CadÚnico. As reuniões dos grupos de convivência da Melhor Idade retornarão em agosto. Para receber os participantes, o Cras segue todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.