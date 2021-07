Dezoito ventiladores mecânicos pulmonares e 30 monitores de sinais vitais com capnografia foram adquiridos pela prefeitura, ficando à disposição da rede de urgência e emergência de Volta Redonda

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) – Hospital do Retiro – recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 22, 18 ventiladores mecânicos pulmonares e 30 monitores de sinais vitais com capnografia, aparelho que monitora a concentração de gases respiratórios durante terapia intensiva. Os equipamentos chegam para completar o atendimento do CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da unidade.

A diretora geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, destacou que aparelhos como este, adquiridos pela prefeitura, só são encontrados em unidades hospitalares conceituadas.

“Estamos modernizando o quadro tecnológico do hospital para dar continuidade ao tratamento daqueles que já estão internados no Munir Rafful, além de já estarmos preparados para receber novos pacientes”, disse Márcia Cury.

Ao longo deste mês, camas mais modernas com recursos de posicionamento e elevação da cabeceira também chegaram ao Hospital do Retiro. Elas facilitam a mobilidade do paciente e auxiliam em determinados procedimentos. Os leitos estão disponíveis em diferentes áreas da unidade de saúde, de acordo com a necessidade das clínicas médicas.

Com estes investimentos, o Hospital do Retiro se reafirma como referência no tratamento à Covid-19, já que aparelhos como estes são indispensáveis nas unidades que recebem pacientes com o novo coronavírus. Os equipamentos estão no Hospital do Retiro, mas ficam à disposição da rede de urgência e emergência de Volta Redonda, sujeito a remanejamentos, caso isto seja necessário. Foto: Divulgação/Secom PMVR