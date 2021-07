Policiais civis, comandados pelo delegado titular Dr. Edézio Ramos prenderam na manhã de quinta-feira, mais um suspeito do envolvimento na morte do técnico de manutenção de eletrodomésticos Francisco Carlos Sciotta da Silva Junior, de 34 anos, em dezembro do ano passado, em Volta Redonda.

Segundo o delegado, o suspeito foi preso em seu local de trabalho, no bairro São Luís, um dia após a prisão da advogada suspeita de planejar o crime. Dr. Edézio disse que o suspeito preso na manhã de quinta-feira, é amigo do atual companheiro da suspeita mandante do crime. Ele está foragido.

O delegado disse que a motivação do crime seria ciúme e problemas em relação à guarda da criança.

CRIME COMETIDO EM 2020

O técnico de manutenção de eletrodomésticos Francisco Carlos Sciotta da Silva Junior, 34 anos, foi assassinado a tiros no dia 8 de dezembro de 2020, no momento em que estacionou o seu veículo, uma Kombi, no Parque das Garças, na região do bairro Roma, em Volta Redonda.