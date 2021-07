Porto Real anuncia volta às aulas presenciais a partir de agosto

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria de Educação, com base no Decreto Municipal nº 2609/2021, anuncia o cronograma de retorno presencial das aulas a partir de agosto no município. As atividades da Rede Pública Municipal vão retornar em diferentes datas, seguindo um calendário elaborado em uma força-tarefa com o prefeito, equipe da Secretaria Municipal de Educação, Comissão Municipal de Planejamento e estudo do Retorno às aulas presenciais e Comitês internos das unidades de ensino, sendo acompanhado também pela procuradoria do município.

Os profissionais de educação serão os primeiros a iniciarem suas atividades, a partir do dia 16/08, com jornada de trabalho integral. As atividades dos alunos devem retornar de forma híbrida, gradual e progressiva, respeitando o cronograma elaborado pela secretaria de Educação. O Prefeito Alexandre Serfiotis falou sobre esse retorno, “Entendemos que nossas crianças precisam voltar às aulas e a rotina educacional. Porém, tudo deve ser feito com muita segurança, responsabilidade e de forma gradual.” – destacou Alexandre Serfiotis.

A educação infantil, maternal III, pré I e pré II, assim como o ensino fundamental I do 1°, 2° e 3° ano de escolaridade, retornarão no dia 23/08, junto ao ensino fundamental II do 6º e 9º ano e o EJA com todas as séries. Em seguida, no dia 06/09, o retorno será da educação infantil, maternal II, maternal I e berçário. Na mesma data o ensino fundamental I do 4° e 5° ano e o ensino fundamental II do 7° e 8° ano.

A secretária de Educação, Maria Madalena de Souza, informou que um dos motivos que favorecem o retorno das atividades escolares é o calendário avançado na vacinação contra a COVID-19. “É importante ressaltar que o mesmo atendimento que será oferecido ao aluno de forma presencial, também será dado ao aluno que optar pela forma remota. Essa escolha caberá aos responsáveis”, disse a secretária. Os pais de alunos que optarem pela atividade presencial, deverão respeitar as regras sanitárias estabelecidas no protocolo de segurança contra a COVID-19.