Resende: Quatro pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis

A Prefeitura de Resende, através da Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR), mantém em plena atividade quatro unidades dos PEVs, os Pontos de Entrega Voluntária, espalhados pelo município. Os quatro pontos ficam concentrados no Jardim Jalisco (no Parque das Águas), na Capelinha, em Visconde de Mauá e o mais novo, na Serrinha do Alambari.