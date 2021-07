Moradores receberam a primeira dose nesta sexta-feira na Ilha São João e elogiaram organização e rapidez na aplicação das doses

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou mais de 2,5 mil pessoas de 37 e 38 anos contra a Covid-19, nesta sexta-feira, dia 23. A primeira dose foi aplicada no sistema drive-thru, montado na Ilha São João. No local, também havia uma área destinada a pedestres. A organização e a rapidez na aplicação das doses na Ilha São João foi motivo de elogios de muitas pessoas.

Alívio, alegria e esperança foram alguns dos sentimentos citados pelos moradores que receberam a primeira dose do imunizante. Luciano Costa, de 38 anos, destacou o avanço da vacinação em Volta Redonda. “A prefeitura está atuando muito bem, o drive-thru estava super organizado e a vacinação muito rápida. Estou muito feliz e cheio de esperança”, comemorou.

Rejane Romaniele, de 38 anos, estava apreensiva antes de ser vacinada: sentiu medo e ansiedade, mas depois alívio e alegria. “Estava muito ansiosa e com um pouco de medo, mas a vacina não doeu. Agora estou aliviada”, comentou a moradora.

A organização e agilidade do drive-thru também chamaram a atenção do morador Hebert Dioria, de 38 anos. Ele foi vacinado na área de pedestres e aproveitou para elogiar o atendimento e a rapidez – média de 10 minutos de espera. “Meu coração está cheio de esperança, estava esperando a minha vez com muita expectativa, vacinar é preciso. Agradeço a organização e o atendimento que foram excelentes”, elogiou.

Paulo Dornellas, de 38 anos, foi até o drive de motocicleta para garantir sua imunização. O morador de Volta Redonda citou a vacinação como forma de esperança em dias melhores. “A vacina é a esperança no meio dessa pandemia. Espero e torço para que a vacina chegue a toda a população”, disse.

Paralela a vacinação no sistema drive-thur, a aplicação das segundas doses ocorreu nas 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF). Foto: Divulgação- Secom/PMVR