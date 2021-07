Um carro capotou na manhã deste sábado, na Rua Santa Júlia, no bairro Niterói, em Volta Redonda. Segundo informações preliminares, o motorista não ficou gravemente ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento no local. Moradores do local reclamam do excesso de velocidade dos veículos no interior do bairro. Segundo informações a rua está interditada.