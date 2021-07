Policiais militares receberam uma informação na sexta-feira, por volta das 10h05min, sobre suspeitos que estariam escondendo drogas na Rua 21, nas proximidades do número 232, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local e apreenderam 23 pinos de pó branco (cocaína) que foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. Ninguém foi preso.