Polícia Militar prende um dos fugitivos do Degase

Policiais militares prenderam na noite de sexta-feira, um dos fugitivos do Degase (Departamento geral de Ações Socioeducativas) no Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara, localizado no bairro Roma, em Volta Redonda.

Segundo a direção do Degase, ele foi recapturado ainda dentro da unidade. Os demais continuam foragidos. A fuga ocorreu no momento do jantar. Eles aproveitaram a entrega do jantar para realizar a fuga, conseguindo quebrar um dos cadeados com uma mangueira de incêndio. No episódio, ninguém se feriu, ressaltou a assessoria.