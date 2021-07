Agentes do 28º BPM detiveram neste sábado três suspeitos de tráfico de drogas no bairro Açude II, em Volta Redonda. Com os suspeitos os agentes apreenderam 172 pedaços de maconha, 18 pinos de cocaína, um celular e R$ 120.

Os três foram levados para a delegacia de polícia da cidade, onde foi feito a ocorrência. Foto: PM/Divulgação