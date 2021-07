Resende recebe novo lote da vacina contra a covid-19 neste sábado

Foram entregues 2.630 doses da vacina AstraZeneca

Resende recebeu um novo lote de vacina contra a Covid-19 na manhã deste sábado, dia 24. O município recebeu ao todo 2.630 doses da vacina AstraZeneca. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhada do prefeito Diogo Balieiro Diniz foram até o município de Barra Mansa para receberem a nova remessa e em seguida, levaram as doses para o local de armazenamento seguro para dar continuidade a campanha de vacinação contra a Covid-19, seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz destaca que o município está conseguindo avançar com a vacinação da população resendense de forma responsável e ágil.

-Conforme recebemos as novas doses do Ministério da Saúde, conseguimos abaixar a faixa etária da nossa população. Até a última atualização, do dia 23 de julho, Resende atingiu a marca de 70% da população vacinável em Resende. Ao todo 71.921 pessoas já receberam a primeira dose e dose única. É muito importante que todos, quando chegar a vez, tomem as duas doses da vacina para se protegerem e também o seu próximo. A campanha avança graças ao trabalho feito de forma responsável pelos profissionais de saúde do município – frisou Diogo Balieiro Diniz.

Resende abriu um novo cadastramento para vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 30 anos. O cadastro é voltado apenas para as pessoas que moram em bairros de fora da cobertura da Estratégia Saúde da Família (postos de saúde). O público desta faixa etária deve se cadastrar pelo site www.resende.rj.gov.br , acessando o banner “Cadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19″ e enviar seus dados pessoais. Após envio dos dados, deve aguardar a ligação da Secretaria Municipal de Saúde para o agendamento da vacina, que não é de imediato.

Os bairros que não possuem a cobertura da ESF são os seguintes: Manejo; Vila Julieta; Alvorada; Morada da Colina; Mirante das Agulhas; Ipiranga; Jardim Brasília I e II; Tangará; Vila Araújo; Centro; Comercial; Jardim Tropical; Jardim Jalisco I e II; Barbosa Lima; Campos Elíseos; Casa da Lua; Alphaville; Limeira; Monte Castelo; Sertãozinho; Boca do Leão; Terra Livre; Bela Vista e Nova Liberdade. Para a população que possui a cobertura da ESF, não é necessário o cadastro. Estes moradores devem aguardar a divulgação da sua faixa etária para se dirigir ao posto de saúde.