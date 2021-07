Projeto ‘Plantando Cidadania’ possibilitará emissão de carteira de identidade, CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito, além de certificado de reservista

A partir da próxima segunda-feira, dia 26, moradores de Volta Redonda poderão retirar seus documentos pessoais ou segunda via de forma gratuita. Através do projeto “Plantando Cidadania”, iniciativa da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), as pessoas, principalmente os que utilizam a rede de assistência social da cidade, poderão fazer a emissão de carteira de identidade, CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito, além de certificado de reservista. A ação social vai até o dia 30 e conta com a parceria do Detran, da Fundação Leão XIII e da Junta Militar.

Os interessados devem procurar os Centros de Referência em Assistência Social (Cras) mais perto de sua residência, o Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) e o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua Uhady Nars, o Centro Pop. Nesses locais eles receberão um encaminhamento para os órgãos que confeccionarão os documentos, das 9h às 16h.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, ressaltou que a iniciativa tem como objetivo facilitar a vida dos moradores da cidade.

“Sabemos o quanto é importante que cada cidadão tenha os seus documentos pessoais. Qualquer atividade que a gente vai fazer é preciso nos identificar através de documento. Resolvemos então criar este projeto para que nenhum cidadão fique sem a sua documentação na cidade”, frisou o secretário.