Suspeito de tráfico drogas é preso dentro de banheiro de padaria

Um suspeito de tráfico de drogas se escondeu dentro do banheiro de uma padaria para fugir de policiais militares no bairro Santa Inês, em Barra Mansa. Ele jogou a mochila com cocaína e maconha em uma área de mata ao correr da PM.Segundo policiais que participaram da ocorrência, o suspeito foi flagrado vendendo drogas.

Ao ser abordado, o suspeito correu, jogou a mochila para o mato e entrou em outra rua, sendo perdido de vista. Dentro da mochila, os policiais encontraram 191 pinos de cocaína e 37 trouxinhas de maconha e R$ 60.

Ainda de acordo com as primeiras informações, após buscas, o suspeito foi encontrado dentro do banheiro de uma padaria do bairro. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de polícia da cidade. Matéria: Felipe Cury