Duas mulheres ficaram feridas em um acidente entre dois carros, no início da noite deste domingo (25), no Centro de Barra Mansa. A batida foi na Avenida Dario Aragão, próximo à Praça da Liberdade.

As duas vítimas estavam num Gol, juntamente com um homem, que não se feriu. O outro carro, um Fiesta, era dirigido por um homem que também não me machucou.

As duas vítimas, aparentemente, não tiveram ferimentos graves e foram socorridas pelos bombeiros. Ela seriam levadas à Santa Casa, segundo foi informado. (Fotos: Feres Nazareth)