Após morte de criança, morre no HSJB alvo dos disparos em Barra Mansa

Morreu na tarde deste domingo (25) no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, o jovem que seria o alvo dos disparos que resultou na morte de Ycaro Miguel, de 2 anos, em Barra Mansa. Anderson Leitte Antero Miranda, de 21 anos, foi baleado na região do tórax na noite de sábado (24) na Rua Geraldo de Paula, no bairro Paraíso, foi levado à unidade médica, mas não resistiu. Ycaro estava brincando em frente de casa com o pai quando foi atingido por um tiro que pegou no rosto e saiu na nuca, foi levado à Santa Casa, mas também não resistiu.

A perícia da Polícia Civil foi até o local e recolheu 11 estojos de projétil calibre 9 milímetros. O suspeito de cometer os assassinatos tem 24 anos e já foi identificado, mas até o momento desta publicação ainda não havia sido capturado. Relatos de pessoas que presenciaram o crime disseram que o suspeito estava em um Celta preto. Os policiais foram até a casa do suspeito, onde foram atendidos pela irmã dele, que informou que ele não mora mais lá e que tem cinco dias que ela não o vê.

Segundo as primeiras informações, os batalhões de Volta Redonda e Angra dos Reis atuam juntos para tentar capturar o suspeito, já que ele pode ter ido para o bairro Três Poços, em Volta Redonda, Eduardo Junqueira, em Barra Mansa, ou Angra dos Reis. Informações de policiais que participam da ocorrência dão conta que a motivação do crime teria sido porque um familiar do acusado teria sido espancado por moradores do bairro Paraíso, mas essa informação não havia sido confirmada no momento desta publicação.

O caso está sendo investigado na delegacia de polícia.