Barra Mansa inicia linha de crédito para agronegócio

A prefeitura de Barra Mansa realizou uma reunião no sábado com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, no auditório da Cooperativa Agropecuária de Barra Mansa (Coopbama) para debater o início de uma linha de crédito para o agronegócio. O evento contou com a parceria da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA), a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio (OCB-RJ) e Coopbama.

Estiveram presentes no evento a vice-prefeita Fátima Lima, o vice-presidente da Caixa Econômica, Celso Leonardo Barbosa, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, o presidente da Cooperativa Agropecuária de Barra Mansa, Cláudio Meirelles, o presidente da OCB-Rj Vinicius Mesquita e o diretor da SNA, Alberto Figueiredo.

A vice-prefeita Fátima Lima falou sobre a importância da linha de crédito para a cidade. “Barra Mansa fica feliz, pois esse lançamento, de importância nacional, foi realizado em nosso município. O programa de apoio à agropecuária é algo muito importante e vai beneficiar os produtores, dando melhores condições para eles terem acesso ao crédito e assim alavancar os seus negócios e continuar contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade, consequentemente do estado e do país”.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, falou sobre a vinda até a cidade. “Iniciamos o 3º dia do 106º Caixa Mais Brasil na cidade de Barra Mansa, para visitar a Cooperativa Agropecuária da região, uma das maiores produtoras de leite e derivados do estado”.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, falou sobre o desejo de alavancar cada vez mais o setor agropecuário no estado. “Queremos mostrar que o Rio de Janeiro não é só petróleo, mas tem também vocação natural para agricultura”, ressaltou.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Roberto Carvalho, o Beleza, explicou a iniciativa. “A Caixa Econômica passa a ter uma pasta da agropecuária para os produtores rurais. Antes ela não tinha dentro de sua estrutura um crédito agrícola. Agora isso vai ser oferecido para os produtores rurais, desde os grandes até os pequenos. Nós estamos muito animados, pois o crédito é fundamental para a movimentação e nós precisamos disso, pois é a gente que segura a economia e alimenta a nossa nação e outros lugares”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, afirmou que a vinda de Pedro Guimarães é a confirmação de uma grande parceria. “A vinda dele à Barra Mansa, mostra o total interesse de a Caixa Econômica desenvolver o nosso município, principalmente com essa linha de crédito que vai ser aberta. Um projeto nacional sendo aberto em nossa cidade mostra de fato que a Caixa é uma grande parceira. Ela vem aplicar uma injeção de ânimo para formentar o agronegócio”.