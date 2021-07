Uma batida entre dois carros foi registrada na manhã deste domingo, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, em Volta Redonda. O acidente aconteceu na altura do bairro Niterói.

Com o impacto, um dos veículos ficou bastante amassado. Não havia informações sobre vítimas até o momento desta publicação. A Guarda Municipal esteve no local para a realização do Brat (Boletim de Registro de Acidente de Trânsito).