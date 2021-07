Festival online vai homenagear músicos de Volta Redonda

Tributo será realizado às 18h nos dias 26 e 27 de julho direto do Teatro Gacemss e contará com transmissão pelo YouTube

Músicos de Volta Redonda realizam nesta segunda e terça-feira, dias 26 e 27, um tributo a artistas da cidade que, com seu talento, construíram a identidade cultural do município, que completou 67 anos este mês. O evento acontece às 18h, no Teatro Gacemss, e não contará com público. A transmissão será feita de forma online pelo YouTube, através dos canais da Secretaria Municipal de Cultura, Fundação CSN e Gacemss (Grêmio Artístico e Cultural Edmundo Macedo Soares).

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, lembrou que o “Tributo aos Músicos de Volta Redonda” foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, e que não haverá a presença de público em respeito aos protocolos de segurança e prevenção à Covid-19.

“Vamos fazer este festival em homenagem aos músicos de Volta Redonda. Haverá uma banda e artistas da cidade irão lembrar essas pessoas que já faleceram. O festival integra o projeto ‘Juntos pela Cultura’, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, Fundação CSN e o Gacemss”, destacou.

Artistas como Ciron, Joca, Tilinha, Paulo Blanc, Ranieri, Jorge Guilherme, André, Adriano, Humberto, Ailton, Sandrão, Rosana Mazza, Sandra, Paschoal, Wagner Bala, Rogério Guerra, Figurótico e Fábio Lemos se apresentarão com um repertório amplo e diversificado. O objetivo é homenagear pessoas da cidade que com seu talento construíram a identidade cultural de Volta Redonda.