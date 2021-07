Memorial Zumbi abre inscrições para cursos online do Masp Escola

O Memorial Zumbi dos Palmares, em uma parceria com o Masp Escola (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), abre a partir desta segunda-feira (26) as inscrições a cinco cursos de férias do Masp. Os cursos são indicados para quem tem interesse em uma modalidade rápida e intensiva e serão transmitidos virtualmente pelo site https://masp.org.br/masp-escola

As inscrições são direcionadas para alunos negros. O Memorial Zumbi irá oferecer duas bolsas exclusivamente para o público, que poderá se inscrever presencialmente na sede do memorial, na Vila Santa Cecília, de 9 às 11h.

As aulas vão abordar temas gerais da história da arte, desde estudos aprofundados sobre artistas de destaque da coleção até tópicos específicos dos ciclos anuais de exposições. De acordo com o coordenador do Memorial Zumbi dos Palmares, Sid Soares, a parceria com o Masp destaca a referencia do memorial na preservação e fomento da cultura afro, oferecendo capacitação, difusão de conhecimento e formação à população negra.

“O Memorial Zumbi sempre foi, nesses 31 anos, referência na preservação da cultura afro e popular. Ter nesse momento, quando somos limitados pela pandemia, uma parceria com o Masp Escola reafirma esse lugar de relevância do memorial como um centro cultural, dando oportunidade à população de acesso ao acervo do Masp através de cursos online. A parceria é mais uma conquista no processo de resgate e recuperação do espaço e de suas atividades”, enfatizou o coordenador.

Com professores especializados nos mais diversos campos da arte e da cultura, o Masp Escola tem o intuito de aproximar ainda mais os frequentadores do museu e proporcionar uma experiência de aprendizado dinâmica e crítica, em que todos possam constituir seu repertório a partir de um olhar diverso e plural da arte.

CURSOS ONLINE DISPONÍVEIS

A Arte Negra Como Escrita da História: Palavras, Imagens e Encenações

Período: 20/07 – 05/08 – Conteúdo gravado

Horário: Terças e Quintas – 18h30 às 20h30

Professora Maria Dolores Rodriguez

Mais informações em masp.org.br/masp-escola/a-arte-negra

Leituras da Arte do Brasil na Coleção do Masp

Período: 26/07 – 09/08

Horário: Segundas e Quartas – 19h às 21h30

Professora Luiza Interlenghi

Mais informações em masp.org.br/masp-escola/leituras-da-arte-do-brasil

A Ditadura Pela Perspectiva Travesti

Período: 27/07 – 10/08

Horário: Terças e Quintas – 19h às 21h

Professora Amara Moira

Mais informações em masp.org.br/masp-escola/ditadura-perspectiva-travesti

Introdução À História da Arte Pelo Acervo do Masp

Período: 02/08 – 06/08

Horário: Segunda a sexta – 19h30 às 21h30

Professor Felipe Martinez

Mais informações em masp.org.br/masp-escola/introducao-historia-arte2021