Moradores de Barra Mansa estão pedindo justiça pela morte de Ycaro Miguel Sigilião dos Santos, de 2 anos. Ele foi atingido por uma bala perdida durante um tiroteio na noite de sábado (24) Rua Geraldo de Paula, no bairro Paraíso de Cima. Ycaro chegou a ser levado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu.

Amigos da família, internautas e parentes estão compartilhando nas redes sociais a hashtag #QUEREMOSJUSTIÇA. “A população clama por justiça e pede a prisão dos envolvidos na morte do pequeno Ycaro”, dizia uma das postagens. Em contato com o INFORMA CIDADE, a avó da criança, Andreia Sigilião contou que o neto era um guerreiro.

“Ele nasceu com 6 meses, lutou pela vida. Era saudável, vivia correndo e perdeu a vida desta forma”, desabafou. Em uma postagem feita por conta própria, Andreia classificou o autor dos disparos como um “monstro” e que ele destruiu a família. “Meu anjinho foi embora por causa de um monstro. Como alguém atira em uma pessoa numa rua com várias crianças brincando?”, disse.

Um jovem, que foi levado ao Cais Conforto, em Volta Redonda, seria o alvo dos tiros que mataram Ycaro. O rapaz – que tem 21 anos – também foi atingido e, após levado ao Cais Conforto, foi transferido ao Hospital São João Batista. Seu estado de saúde era considerado gravíssimo no momento desta publicação. Ele foi baleado no tórax. As forças policiais locais estão em busca de um suspeito do crime que teria três passagens pela polícia.