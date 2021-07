Policiais militares foram acionados no início da madrugada deste domingo, por volta de 1h25min, para coibir o som alto e o tráfico de drogas na Rua Sebastião Gomes, no bairro Roseira, em Barra do Piraí.

Ao chegar ao local, os agentes observaram um suspeito desfazendo de uma sacola (cor verde) que foi lançada ao chão. Os policiais apreenderam a sacola e verificaram que havia 12 invólucros de cocaína, dois tabletes de maconha, um aparelho celular (Motorola) e R$ 35.

O suspeito foi conduzido para a 88ª Delegacia de Polícia, onde foi feita a ocorrência.