Policiais militares receberam uma denúncia na noite de sábado, por volta das 19h10min, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua Isac Marcondes Neto, no bairro Química, em Barra do Piraí.

Quando os agentes chegaram os suspeitos fugiram em direção à linha de trem, mas uma bolsa com 10 pinos de pó branco (cocaína) foi encontrado. As drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.