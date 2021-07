Procurado pela Justiça é preso em Barra Mansa

Um suspeito de 22 anos que teria passagens por homicídio e tráfico de drogas foi preso na madrugada deste domingo (25) em Barra Mansa. Ele estava dentro de um carro de aplicativo, abordado na Via Sérgio Braga, no entrada do bairro Vila Elmira, e contra ele, havia um mandado de prisão.

Segundo as primeiras informações, inicialmente, os policiais abordaram o veículo no bairro Paraíso, só com o motorista dentro. Ele informou que iria buscar um passageiro na localidade dos “predinhos” e que o levaria até o bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. Desconfiados, os policiais deixaram o carro passar e deixou o motorista buscar o passageiro, até abordar os suspeitos na Vila Elmira.

O suspeito seria gerente do tráfico de drogas na localidade e tem três passagens pela polícia, sendo que uma é por suspeita de homicídio e outra por suspeita tráfico de drogas. O suspeito foi levado para a delegacia de polícia da cidade.