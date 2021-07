Volta Redonda prepara comemorações pelo Mês da Juventude

Mais de 70 atividades, entre os dias 02 e 31 de agosto, vão marcar o Mês da Juventude em Volta Redonda. O Dia Internacional da Juventude é dia 12 de agosto, mas as comemorações começam no dia 02 com o primeiro grupo da campanha “Universitário Sangue Bom” que promove doação de sangue para o Hemonúcleo de Volta Redonda. Durante o mês, cinco grupos de estudantes farão a doação.

Até o fim de agosto, a programação híbrida inclui lives com temas variados como marketing na atualidade, políticas públicas para juventude, justiça restaurativa, trabalho e educação, meio ambiente com ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), ansiedade e espiritualidade, empreendedorismo, apresentações de dança, DJs e bandas. Também serão realizadas oficinas de culinária e esporte e lazer. Uma visita guiada ao Zoológico Municipal está programada para o dia 10.

Nos dia 07 e 14 de agosto, serão realizadas as Pré-Conferências Online pela plataforma Google Meet. No dia 07, a discussão vai abordar o tema “Direito a Cidade – Território e Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Segurança Pública e Acesso a Justiça”, das 9h às 12h; e no dia 14 o tema será “Direitos Humanos – Cultura, Esporte e Lazer, Diversidade e Igualdade, Comunicação e Liberdade de Expressão”, no mesmo horário.

A Conferência Municipal da Juventude com tema “Novas Perspectivas para a Juventude” encerra a programação do Mês da Juventude nos dias 30 e 31 de agosto. O evento será no Auditório da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC).

A coordenadora de Juventude, Larissa Garcez, lembra que o Dia Internacional da Juventude foi instituído em 1999 pela Organização das Nações Unidas (ONU), como uma celebração anual do papel essencial dos jovens para gerar mudanças e também aumentar a conscientização sobre os desafios e problemas enfrentados pela juventude mundial.

“Hoje, o planeta conta com a maior geração de jovens da história da humanidade, são quase dois bilhões de jovens em todo mundo. O Brasil ocupa o 10º lugar de países que concentram mais jovens no mundo. São quase 50 milhões de jovens no Brasil, e em Volta Redonda, segundo o censo de 2010, são 64 mil jovens, entre 15 e 29 anos”, disse Larissa, afirmando que acredita no protagonismo jovem e na ação local com impacto global.

A programação, elaborada pela Coordenadoria Municipal de Juventude (CoordJuv), conta com a parceria das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel), Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (Smidh), Ação Comunitária (Smac), Saúde (SMS) e Meio Ambiente (Smma), da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), da Fundação Beatriz Gama (FBG), da EPD (Empresa de Processamento de Dados), da Guarda Municipal de Volta Redonda e da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Compdec), além de universidades e outras entidades do município.