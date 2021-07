Após vacinar mais de 2,5 mil pessoas na última sexta-feira (23), a Secretaria de Saúde de Volta Redonda vai oferecer a aplicação de reforço da AstraZeneca a partir desta segunda-feira (26), em mais um drive-thru a ser realizado na Ilha São João. Moradores que receberam a primeira dose da AstraZeneca até 7/05 poderão completar o ciclo de imunização, das 8h às 16h.

Além dos vacinados com AstraZeneca, poderão receber a segunda dose as pessoas que se vacinaram até o dia 30 de junho com a CoronaVac. Essas vacinas serão aplicadas em qualquer uma das 46 unidades de saúde do município, das 8h às 16h. É importante levar documento de identificação com foto e carteira vacinal.

