Um carro pegou fogo no domingo e deixou o seu condutor, de 31 anos, com ferimentos na Estrada União e Indústria, no trevo do bairro Purys, em Três Rios.

O carro que ele conduzia bateu em uma van e, após a colisão, o seu veículo pegou fogo. O condutor estava sozinho e teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição.

Durante o atendimento o trânsito ficou lento no local. Foto: Bombeiros