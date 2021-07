Reforço na imunização ocorreu nesta segunda (26) com mais de seis mil segundas doses aplicadas no drive-thru e nas Unidades de Saúde

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), deu um novo salto no número de pessoas com a segunda dose aplicada. Nesta segunda-feira, dia 26, a secretaria de Saúde avançou na imunização contra a Covid-19 aplicando 6.167 segundas doses em um dia para vacinados com a primeira dose de AstraZeneca (Oxford) e CoronaVac.

A estratégia adotada pela secretaria descentralizou a aplicação das segundas doses em drive-thru na Ilha São João – com área destinada também a pedestres– e nas 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF) democratizando o acesso de toda a população aos locais de vacinação no horário de 08h às 16h.

Com esse reforço na aplicação de segundas doses, o município alcançará nos próximos dias a marca de mais de 66 mil pessoas com o ciclo completo de imunização contra a Covid-19. Receberam a segunda dose, os vacinados com a primeira dose da AstraZeneca até 07/05/2021 e também vacinados com a primeira dose da CoronaVac até 30/06/2021.

A Prefeitura de Volta Redonda aguarda a chegada de novas remessas de vacinas para dar continuidade à aplicação de primeiras doses atingindo novas faixas etárias do público-alvo. O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira a distribuição de doses nos próximos três dias aos estados e municípios, mas o quantitativo para cada cidade ainda não foi informado.

Programação nesta terça-feira, dia 27

A aplicação de segundas doses continua sendo reforçada para vacinados com a primeira dose da AstraZeneca até 07/05/2021, em todas as 46 Unidades de Saúde, de 08h às 16h. O estoque de CoronaVac se esgotou nesta segunda, o município aguarda a chegada de novas doses para reforço da imunização.