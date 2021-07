Município imuniza 50,80% da população com a 1ª dose

Na última semana a Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atingiu a marca de 14.143 doses aplicadas das vacinas utilizadas no combate ao coronavírus. Os dados foram informados pela SMS através do ‘Boletim Covid-19’ do dia 25, mostrando que 10.148 pessoas já foram imunizadas com a 1ª dose, e desse número, 3.995 pessoas também receberam a dose reforço, completando assim, o ciclo de imunização estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

Conforme a estimativa de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente Porto Real possui 19.974 habitantes, ou seja, 50,80% da nossa população já recebeu a 1ª dose e 20% receberam a 2ª dose. “Através da PNI são estabelecidos os grupos que são vacinados. Até agora já atendemos: profissionais de saúde; idosos; pessoas com comorbidades; gestantes, puérperas e lactantes; profissionais da educação; Guardas Civis; educadores físicos; Pessoas com Deficiência, bem como seus responsáveis e tutores; e ainda, a vacinação por idade”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis.