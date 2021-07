Terceira edição do espaço de adoção ‘Família Animal’ foi realizada no último domingo

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e o Programa de Proteção e Bem-Estar Animal da pasta, já encontrou mais de 40 lares para cães e gatos neste ano, através do espaço de adoção “Família Animal”. No último domingo (25), foi realizada a terceira edição do evento, que contou com 13 adoções – oito caninos e cinco felinos. A ação ocorreu na Rua 21, na Vila Santa Cecília, próximo ao Escritório Central da CSN.

Com as adoções ocorridas neste domingo, o programa da SMMA já contabiliza 44 animais. A coordenadora de “Proteção e Bem-Estar Animal”, Alexsandra Fernandes, responsável pela organização do espaço, agradeceu ao empenho das equipes da SMMA e do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), além da Guarda Municipal Ambiental.

“A terceira edição do Espaço de Adoção ‘Família Animal’ mais uma vez foi um sucesso. Equipe aguerrida. Agradeço imensamente a equipe da SMMA e do CCZ pela colaboração e comprometimento com a causa animal, bem como o apoio da Guarda Municipal Ambiental, que atuou fortalecendo a segurança do evento. Também a Quatree Rações, que esteve conosco ofertando amostras para os adotantes e a ONG Vira Lata que distribuiu lindas cartilhas com temas de proteção animal para as crianças colorir e enviar os desenhos para página da ONG (www.vira-lata.net) para serem postados nas redes sociais”, celebrou.

Os adotantes tiveram que ser maiores de 18 anos, apresentar documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre bem-estar animal e guarda responsável.

Tanto cães quanto gatos colocados à disposição de novos tutores eram provenientes de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA e pelo CCZ. Antes de ganhar um lar, eles foram fiscalizados pela SMMA e inseridos no programa de castração e adoção das respectivas secretarias, para tão somente participar do evento. Os cães adultos já haviam sido castrados e os filhotes e felinos terão castração garantida pela prefeitura, com o novo tutor apresentando cópias do Termo de Adoção fornecido pelo município e dos documentos pessoais, no dia e hora marcados para o procedimento cirúrgico junto ao CCZ. O agendamento deve ser feito pelo telefone: (24) 3339-4555.

Serviço

Os protetores de animais que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientados sobre as exigências legais para participar do espaço de adoção, haja vista que temos limite de animais a serem disponibilizados nos eventos, em razão do espaço físico. A SMMA fica na Rua General Silvio Raulino de Oliveira, nº 139, na Ponte Alta. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3350-7123.