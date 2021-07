Demanda será encaminhada ao governo estadual e contemplará moradores da Fazenda da Grama

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro esteve no distrito da Fazenda da Grama, em Rio Claro, na manhã desta segunda-feira, com o prefeito José Osmar, o vice-prefeito Babton Biondi e o vereador João do Gás. O objetivo foi entregar ao deputado o projeto de asfaltamento e infraestrutura da Estrada da Vendinha – um trecho de pouco mais de dois quilômetros. A proposta será apresentada ao secretário estadual de Obras, Max Lemos.

“Agradeço ao prefeito pela parceria e confiança no meu trabalho. Estarei levando esse projeto ao secretário Max e tenho certeza que, junto ao governador Cláudio Castro, esse pedido será atendido. É um projeto muito importante para o distrito”, destacou Marcelo Cabeleireiro.

O prefeito José Osmar solicita apoio técnico e financeiro do Estado, visando a liberação de aproximadamente R$ 2,3 milhões para pavimentação e drenagem no trecho de 2,1km da Estrada da Vendinha. A prefeitura já desenvolveu todo projeto com estudo técnico preliminar, planilha de preços e outros itens necessários para liberação da verba.

“Estamos entregando esse projeto ao nosso deputado para que possa pleitear no governo estadual essa obra. O Marcelo tem trabalhado por nós, por melhorias em outras localidades do município também. Esse asfalto vai melhorar muito a qualidade de vida da população do distrito. É um sonho antigo”, afirmou o prefeito.