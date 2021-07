Moradores do Belmonte devem ganhar unidade do Cras

Centro de Referência em Ação Social foi uma solicitação da associação de moradores do bairro. Revitalização de quadras e campos de futebol também

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, esteve esta semana no bairro Belmonte para conhecer de perto as demandas da população. Durante o encontro com representantes da associação de moradores, foi solicitada a abertura de uma unidade do Centro de Referência em Ação Social (Cras). O pedido vai ser analisado, mas deve ocorrer em breve.

Aproveitando a visita ao bairro, o secretário verificou as condições das quadras, campos de futebol e do terreno que será destinado à construção do Centro de Referência.

“Viemos conhecer de perto as principais necessidades dos moradores do Belmonte. De acordo com a associação de moradores o bairro precisa muito de uma unidade do Cras. Vamos estudar a melhor forma de atender todas as solicitações, inclusive de revitalizar as quadras e campos de futebol do bairro. Com isso será possível abrigar o grupo de convivência e também realizar atividades esportivas no bairro”, disse o secretário.

De janeiro até agora já foram revitalizados e estão abertos 22 Cras nos bairros: Siderlândia, Açude, Retiro, Vila Brasília, Belo Horizonte, Verde Vale, Voldac, Caieiras, São Luiz, Dom Bosco, Nova Primavera, São Sebastião, Santo Agostinho, Vila Americana, Três Poços, Monte Castelo, Vila Rica (estação cidadania), Roma Rústico, São Carlos, São Cristóvão e Água Limpa. Mais duas unidades estão sendo construídas nos bairros Jardim Cidade do Aço e Ponte Alta.

Apontando a importância do equipamento para o fortalecimento de vínculos familiares, o secretário Municipal de Ação Comunitária, ressaltou que a presença do Cras no local é um suporte social para os moradores.

“Nosso objetivo é de entregar todos os 35 Cras atendendo à população até o final deste ano. Só quem precisa deste serviço sabe da importância dele. O Cras é a mão amiga, o suporte que damos às famílias nos bairros”.

Centro de Referência

O Cras é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, sendo responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistênciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios.

A Proteção Social Básica tem a finalidade de prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como visa o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

O serviço é destinado à população que está em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos e de pertencimento social, discriminações de gênero, étnicas, por idade, por deficiências.