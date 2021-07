Morre o jovem que foi espancado em Barra do Piraí

Breno Canedo Santos, de 26 anos, que foi vítima de um espancamento brutal no dia 17 do mês passado, no bairro Areal, morreu nesta segunda-feira, em Barra do Piraí. A Polícia Civil, em atuação com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, já prendeu três dos quatro suspeitos de terem praticado o crime.

Segundo o delegado titular de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, as prisões não haviam sido divulgadas até então para não comprometer as investigações. “Vamos prender também o único que está foragido”, assegurou.