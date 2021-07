Policiais civis, sob comando do delegado Dr. Edézio Ramos, prenderam nesta segunda-feira, um homem, de 30 anos, com mandado de prisão, na Rua Barão de Mauá, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

A ordem de prisão foi emitida pela 2ª Vara Criminal, pois, no dia 7 de junho deste ano, ele foi condenado a cinco anos de reclusão no regime fechado, por tráfico de drogas. (Foto: Polícia Civil)