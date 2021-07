Polícia militar prende homem com duas armas, em Arrozal

Policiais militares prenderam no domingo, um homem, de 40 anos, que trafegava com o seu veículo GM Spin, no km 257, da Rodovia Presidente Dutra, em Arrozal, distrito de Piraí. Policiais estavam em patrulhamento quando suspeitaram do condutor do veículo. O homem, que seria morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, estava em companhia de outro de 47 anos.

No veículo abordado os agentes encontraram uma espingarda calibre e oito cartuchos calibre 28. Também foram encontradas uma pistola calibre 32, sete munições e uma capa de espingarda. As armas e munições estavam no banco traseiro do veículo. O registro foi feito em Pinheiral. Foto Polícia Militar