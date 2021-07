Polícia Militar prende homem depois de perseguição em Vassouras

Policiais militares estavam em patrulhamento no domingo, por volta das 13h15min, quando sinalizaram para um Fiat Palio parar, na Rua Ministro Romeiro Neto, no Centro de Vassouras. O condutor do veículo não obedeceu à ordem e saiu em velocidade. No meio do caminho jogou uma sacola pela janela, na Rua Visconde de Araxá. A perseguição continuou até abordar o suspeito.

O homem, de 50 anos, foi vistoriado e nada de ilegal foi encontrado. Porém ao retornar ao local onde o homem havia jogado uma sacola, os policiais encontraram 30 sacolés contendo pó branco (cocaína). Os agentes pediram auxílio de outra viatura e foi dada voz de prisão ao suspeito.

Com ele havia um menor de idade. Foi solicitada a presença da conselheira tutelar que acompanhou a ocorrência. Levado para a Delegacia de Polícia, de Vassouras, o homem foi preso por tráfico de drogas.