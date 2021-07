Policiais militares apreenderam na noite de domingo, um revólver calibre 22, na Rua 13 de Maio, na Vila do Padre, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí. Segundo os agentes, a arma estava sem munição.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito. Segundo os policiais, os suspeitos fugiram quando perceberam a aproximação da viatura. A arma foi encontrada em buscas onde eles se encontravam.