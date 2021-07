Número é referente ao total de doses e desse montante há mais de 60 mil segundas doses aplicadas

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ultrapassou a marca de mais de 200 mil doses de vacina aplicadas contra a Covid-19. De acordo com o último balanço da secretaria de Saúde– realizado no domingo – 201.236 doses foram aplicadas no município.

Desse montante, 60.217 são referentes à aplicação de segundas doses. Ou seja, mais de 60 mil pessoas estão com ciclo de imunização completo em Volta Redonda com as duas doses de vacina ou dose única da vacina Janssen. Isso representa 22% da cobertura vacinal da população, estimada em 273.988 habitantes.

O balanço da imunização contra a Covid-19 em Volta Redonda apontou ainda que 141.019 primeiras doses foram aplicadas, com cobertura vacinal de 51,5%. Com o avanço da imunização no município, os números de casos, ocupação de leitos e mortes por Covid-19 vem registrando significativas quedas.

Essa constatação pode comprovada através dos boletins epidemiológicos da secretaria de Saúde de Volta Redonda em comparação a média móvel de casos confirmados pela doença. Os levantamentos são feitos por semanas epidemiológicas, como, por exemplo, na semana de 03/06/2021 a 03/07/2021, houve uma redução de 56% de confirmações.

A média de internações no SUS (Sistema Único de Saúde) na taxa de ocupação de leitos clínicos, no mesmo período, teve uma redução de 60,3%. Ainda no comparativo, em relação às taxas de ocupação de leitos UTI (Unidade de Terapia Intensiva), houve uma redução de 58,3%.

Na rede particular os números também apontam expressivas reduções na taxa de ocupação de leitos clínicos e UTI. No comparativo de 03/06/2021 a 03/07/2021, a redução foi de 76,2% de leitos clínicos e de 51,1% de leitos de UTI.