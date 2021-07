Revelação do piseiro, artista é a nova aposta de Kaká Diniz, Alex Monteiro e de um grupo de empresários para a música brasileira

Apontado como a mais nova revelação do piseiro, o cantor e compositor Zé Ottavio se prepara para a gravação do primeiro DVD da carreira, que acontecerá no dia 27 de julho no JL Eventos em Goiânia (GO) com participação especial de Tierry e Tarcísio do Acordeon.

Com a carreira administrada pelas empresas ZPR4 e RS PRODUÇÕES (que tem como sócios Kaká Diniz – marido da cantora Simone da dupla Simone e Simaria, Alex Monteiro, Vantuil Júnior, Roberto Social e Paulo Roberto), o artista traz um repertório totalmente inédito para este novo projeto que será registrado seguindo todos os protocolos de proteção contra a Covid-19.

“Estou feliz demais por esse momento e a expectativa para esse DVD não poderia ser maior. Tudo está sendo preparado com muita dedicação, o repertório foi escolhido a dedo e tenho a certeza de que será uma noite incrível e inesquecível para todos nós! Aguardem que tem muita música boa chegando!”, comenta o jovem.

Com apenas três anos de estrada e uma agenda de shows em todo o Brasil, o tocantinense de 19 anos tem despontado nas plataformas digitais com faixas como “A Rapariga Vai Casar” e “Arrasta Pra Cima” (versão funk remix com o DJ Lucas Beat). Ambos os singles já ultrapassam 1 milhão de streams no Spotify, plataforma na qual o artista soma mais de 800 mil ouvintes mensais.

No YouTube, Zé Ottavio acumula 3.2 milhões de visualizações em seu canal oficial em menos de dez meses com os vídeos dos hits “Derrubou” (parceria com Thullio Milionário), “Arrasta Pra Cima” (feat com a dupla Max & Luan) e “Moça do Interior” (com Vitor Fernandes).

Para saber mais, acompanhe Zé Ottavio:

Instagram: @zeottavio

YouTube: www.youtube.com/ZéOttávio

Sobre Zé Ottavio

Nascido em Araguaína, norte do estado do Tocantins, em 2002, Zé Ottavio tem um carreira ainda recente. Iniciou seus trabalhos na música profissionalmente em 2018, porém, desde pequeno, participava das rodas de violas organizadas na residência da família. Cresceu assim e foi incentivado pelo pai, o advogado Paulo Roberto, a seguir na área musical.

“A primeira vez que subi num palco foi a convite de um dos sanfoneiros mais requisitado do Tocantins, Joan Alessandro, a quem tenho enorme admiração e gratidão. Foi uma sensação tão incrível e inexplicável que a partir dali decidi que aquele seria o meu lugar de ser feliz e fazer as pessoas felizes” relembra Zé Ottavio.

Com talento, carisma e uma voz inconfundível, o jovem tem como inspirações em sua carreira artistas dos mais variados estilos. “Na minha playlist tem muito modão, música caipira, forró, sertanejo, ouço de tudo na verdade” conta.

Zé Ottavio já dividiu palco com nomes de peso do sertanejo como as duplas Cleiton & Camargo, Max & Luan, além de Cleber & Cauan.

Em menos de um ano de estrada, o artista foi cotado para fazer parte do casting das empresas ZPR4 e RS PRODUÇÕES. Somando mais de 15 anos de experiência no mercado musical, o grupo está investindo na carreira de Zé Ottavio, que tem conquistado fãs por onde passa e já aponta para um futuro promissor com números expressivos nas principais plataformas de streamings, a exemplo do Spotify, onde atualmente ultrapassa a marca de 800 mil ouvintes mensais*.