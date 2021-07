Festival Julino é no Sider Shopping!

De 27 de julho a 1º de agosto acontece o Festival Julino em clima de solidariedade e boa gastronomia

As festas juninas fazem parte da tradição desta época do ano, trazendo ritmos e sabores tipicamente brasileiros. Então, dos dias 27 de julho a 1º de agosto, (terça-feira à domingo), o Piso S, do Sider Shopping, das 14h às 20h, vai estar ambientado com barraquinhas sediando o Festival Julino. O evento já é tradicional no calendário do centro de compras, mas devido à pandemia da Covid 19, este ano, não haverá as quadrilhas e danças típicas, porém, continuará contando com 6 entidades beneficentes da região, que se reúnem em barracas de comidas típicas. Para garantir seu prato preferido com toda segurança haverá contagem de pessoas na entrada do evento e serão disponibilizadas embalagens especiais para take away evitando filas e aglomerações.

A iniciativa busca manter essa atmosfera, apoiando as instituições, uma vez que a arrecadação das barracas será integralmente revertida para elas. A coordenadora de marketing do Sider Shopping, Patrícia Macedo, conta que o objetivo é de ajudar as entidades a levantar fundos. “O Festival Julino surgiu da ideia de poder contribuir, mais uma vez, de alguma forma, com a responsabilidade social de apoiar as instituições de Volta Redonda. Com a pandemia temos mais pessoas precisando de ajuda e menos pessoas podendo ajudar e nós, como empreendimento no coração da cidade, temos a possibilidade de mobilizar pessoas por um bem maior e isso é muito importante. Este evento ainda valoriza a cultura do nosso país e nos faz matar a saudade dos pratos típicos dessa data. Para nós, isso é muito gratificante depois do período que vivemos poder celebrar em prol da solidariedade”, explicou ela.

As barracas de quitutes contam com a participação das seguintes instituições: Apadefi, Cia animal, Apae-VR, SOS Volta Redonda, Lions Club Cidade do Aço, Casa da Amizade. Cada prato custa R$5,00 (cinco reais). O Sider Shopping é o primeiro shopping do sul do estado do Rio de Janeiro e está localizado, estrategicamente, no principal eixo de tráfego de Volta Redonda e ao lado de um dos principais corredores comerciais da região. Fundado em 1989, o complexo de lojas, é um autêntico centro de compras.

Serviço:

Atração: Festival Julino

Data: 27/7 a 01/8

Horário: 14h às 20h

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

Local: Piso S, subsolo do Sider Shopping — na Rua 12, nº 300, na Vila Santa Cecília

Instituições Participantes: Apadefi, Cia animal, Apae-VR, SOS Volta Redonda, Lions Club Cidade do Aço, Casa da Amizade

Valor dos pratos: R$ 5,00 (cinco reais)