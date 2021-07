Morre, aos 87 anos, o locutor Roberto Figueiredo

O jornalista Roberto Figueiredo, conhecido com o locutor do jornal “Repórter Esso” morreu nesta terça-feira, vítima da Covid-19, no Rio de Janeiro. Roberto Figueiredo havia acabado de voltar para casa após passar 15 dias internado com Covid-19 no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

O último trabalho de Roberto Figueiredo no Repórter Esso, ocorreu em 31 de dezembro de 1968. O locutor trabalhou também na Rádio Nacional, Globo, Tupi e outras emissoras. Roberto também se candidatou a deputado Estadual e foi eleito pelo PTB,

Além do seu trabalho na Rádio Nacional, Roberto também fez carreira em outras rádios, como Tupi e Globo. Em 1987, ele foi eleito deputado estadual do Rio pelo PTB. Figueiredo deixa a esposa e quatro filhos, José Roberto, Márcia, Diogo e Roberta.