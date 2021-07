PRF recupera carro clonado na BR-393, em Barra do Pirai

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização na noite de segunda-feira, por volta das 20 horas, quando abordou um veículo VW Polo (branco), com placa de Barbacena (MG), no km 275, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

Durante abordagem, o condutor de 37 anos se apresentou como proprietário do veículo. A PRF solicitou os documentos do veículo, mas o condutor alegou que não possuía. Diante das suspeitas, iniciou-se a verificação dos sinais identificadores, quando foram encontrados sinais de adulteração, sendo possível constatar tratar-se de outro veículo de mesmas características, porém com ocorrência de “furto” em 25 de outubro de 2018 em Duque de Caxias (RJ), município de emplacamento do veículo original.

Ao ser indagado o condutor informou que havia efetuado a troca do veículo por outro de sua propriedade e que estava pagando ainda o restante e que ainda não havia recebido os documentos do proprietário anterior.

Diante dos fatos, o veículo e o condutor ileso foram conduzidos para 88º Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, onde foi feito o registro dando inicio às investigações. O condutor prestou esclarecimentos e foi liberado para responder em liberdade.