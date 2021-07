Reclamações sobre garantia estendida aumentam 30% nos últimos meses, alerta Procon-VR

O Procon-VR (Programa de Orientação e Defesa do Consumidor de Volta Redonda) registrou nos últimos cinco meses aumento no número de reclamações sobre garantia estendida de produtos. De acordo com o coordenador do órgão, João Silveira Neto, de fevereiro até julho houve uma crescente no número de reclamações, cerca de 30%.

João Neto alerta que a garantia estendida é como se fosse um seguro do produto, mesmo sendo regulamentado, o procedimento passa a valer após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). Entretanto, em alguns casos, o valor para essa garantia estendida pode ultrapassar o preço do próprio produto que está sendo comprado.

“Caso o consumidor sinta-se lesado pelo preço da garantia estendida, que muitas vezes, ultrapassa o valor do produto e caso queira cancelar essa garantia deve procurar primeiro a loja e solicitar o cancelamento. Diante da recusa, o segundo passo é entrar em contato com o Procon”, disse o coordenador do órgão.

SERVIÇO

O Procon-VR está atendendo em novo endereço, na Rua Paulo Leopoldo Marçal, número 117, no bairro Aterrado. O horário de funcionamento é das 9h às 16h, sem intervalo para almoço. Os números de contato são: (24) 3339-9205/ 3339-9206 e 3339-9207.